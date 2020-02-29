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      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев

      Вести.UA - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 29 февраля – по мнению Гончарука, рынок ипотеки в Украине доступен может быть разве для тех, кто торгует наркотиками или оружием. Конечно, это такой сарказм премьера, однако немного сходства между Гончаруком и Тони Монтаной все же есть. "Слуги народа" уже начали подготовку к местным выборам. Киев ляжет на плачи Корниенко, а помогать ему буде Тищенко.

      Также в выпуске:

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      Кому из политиков доверяют украинцы.

      Милованов заразился коронавирусной экспертностью.

      Гончарук и наркота.

      Вилкул залег на дно.

      Тимошенко за все хорошее и против всего плохого.

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      В спецвыпуске "Вести с палей":

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      Автор: Юрий Гаврищак, Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Николай Тищенко Алексей Гончарук Вести.UA
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