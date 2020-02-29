Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 29 февраля – по мнению Гончарука, рынок ипотеки в Украине доступен может быть разве для тех, кто торгует наркотиками или оружием. Конечно, это такой сарказм премьера, однако немного сходства между Гончаруком и Тони Монтаной все же есть. "Слуги народа" уже начали подготовку к местным выборам. Киев ляжет на плачи Корниенко, а помогать ему буде Тищенко.

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