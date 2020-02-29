Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 29 февраля – по мнению Гончарука, рынок ипотеки в Украине доступен может быть разве для тех, кто торгует наркотиками или оружием. Конечно, это такой сарказм премьера, однако немного сходства между Гончаруком и Тони Монтаной все же есть. "Слуги народа" уже начали подготовку к местным выборам. Киев ляжет на плачи Корниенко, а помогать ему буде Тищенко.
Также в выпуске:
Возвращение Тигипко.
Кому из политиков доверяют украинцы.
Милованов заразился коронавирусной экспертностью.
Гончарук и наркота.
Вилкул залег на дно.
Тимошенко за все хорошее и против всего плохого.
Малюська становится бариста.
Адепт колядок и сын Порошенко танцует под руский рэп.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Запорожские коммунисты затусилы в день савецкай армии.
В Бердянске мужчина вызвал полицию, чтобы его арестовали и посадили в камеру – тот хотел отдохнуть от семьи.
Страшные коты в Кривом Роге.
В Винницкой области ожила бабушка.