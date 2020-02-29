Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 29 лютого – на думку Гончарука, ринок іпотеки в Україні доступний може бути хіба для тих, хто торгує наркотиками чи зброєю. Звісно, це такий сарказм прем'єра, однак декілька схожостей між Гончаруком і Тоні Монтаною все ж таки є. "Слуги народу" вже почали підготовку до місцевих виборів. Київ ляже на плачі Корнієнка, а допоматиме йому Тищенко.

Також у випуску: Велике повернення Тігіпка. Кому з політиків довіряють українці. Милованов заразився коронавірусною експертністю. Гончарук і наркота. Вілкул заліг на дно. Тимошенко з авсе хороше і проти всього поганого. Малюська стає баристою. Адепт колядок і син Порошенка танцює під рускій реп. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Запорізькі комуністи затусили у день савєцкай армії. У Бердянську чоловік викликав поліцію, щоб його заарештували і посадили в камеру – той хотів відпочити від сім'ї. Страшні коти у Кривому Розі. У Вінницькі області ожила бабуся.