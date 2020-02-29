Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 29 лютого – на думку Гончарука, ринок іпотеки в Україні доступний може бути хіба для тих, хто торгує наркотиками чи зброєю. Звісно, це такий сарказм прем'єра, однак декілька схожостей між Гончаруком і Тоні Монтаною все ж таки є. "Слуги народу" вже почали підготовку до місцевих виборів. Київ ляже на плачі Корнієнка, а допоматиме йому Тищенко.
Також у випуску:
Велике повернення Тігіпка.
Кому з політиків довіряють українці.
Милованов заразився коронавірусною експертністю.
Гончарук і наркота.
Вілкул заліг на дно.
Тимошенко з авсе хороше і проти всього поганого.
Малюська стає баристою.
Адепт колядок і син Порошенка танцює під рускій реп.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Запорізькі комуністи затусили у день савєцкай армії.
У Бердянську чоловік викликав поліцію, щоб його заарештували і посадили в камеру – той хотів відпочити від сім'ї.
Страшні коти у Кривому Розі.
У Вінницькі області ожила бабуся.