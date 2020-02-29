18:11
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ

      Вєсті.UA -

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 29 лютого – на думку Гончарука, ринок іпотеки в Україні доступний може бути хіба для тих, хто торгує наркотиками чи зброєю. Звісно, це такий сарказм прем'єра, однак декілька схожостей між Гончаруком і Тоні Монтаною все ж таки є. "Слуги народу" вже почали підготовку до місцевих виборів. Київ ляже на плачі Корнієнка, а допоматиме йому Тищенко.

      Також у випуску:

      Велике повернення Тігіпка.

      Кому з політиків довіряють українці.

      Милованов заразився коронавірусною експертністю. 

      Гончарук і наркота.

      Вілкул заліг на дно.

      Тимошенко з авсе хороше і проти всього поганого.

      Малюська стає баристою.

      Адепт колядок і син Порошенка танцює під рускій реп.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Запорізькі комуністи затусили у день савєцкай армії.

      У Бердянську чоловік викликав поліцію, щоб його заарештували і посадили в камеру – той хотів відпочити від сім'ї.

      Страшні коти у Кривому Розі.

      У Вінницькі області ожила бабуся.

      Останні новини про коронавірус в Україні: в Чернівцях знову запідозрили Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак, Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Микола Тищенко Олексій Гончарук Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:39 Геноцид та війни: як живуть сучасні диктатори Африки
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 17:30 Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія
      Альона Захарова
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 17:10 Джордж Сорос і "соросята" української політики: хто і для чого маніпулює цим терміном
      Василь Денисюк
      сьогодні , 17:00 У нас – війна, Росія – агресор: ветеран АТО емоційно звернувся до українців
      Леонід Остальцев
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук