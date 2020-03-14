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      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта

      Вести.UA - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 марта – в Украине началась настоящая охота на неугодных чиновников. Первой добычей стал Гончарук, а за ним "подстрелили" и Рябошапку. Новый министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в деле о миллионных хищениях. Схема у него крайне простая, а помогут – спортивные лодки. Будет воровать и оставаться на плаву.

      Также в выпуске:

      Почему Зеленский не пожал руку Гончаренко.

      Нардепам придется объяснять доходы родственников.

      Шмыгаль забрал премии у чиновников.

      В спецвыпуске "Вести с полей":

      Украинцы бьют коронавирус крестом.

      Юлия Мендель пощекотала нервы Елене Зеленской.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Алексей Гончаренко Руслан Рябошапка Вести.UA
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