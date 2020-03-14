Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 марта – в Украине началась настоящая охота на неугодных чиновников. Первой добычей стал Гончарук, а за ним "подстрелили" и Рябошапку. Новый министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в деле о миллионных хищениях. Схема у него крайне простая, а помогут – спортивные лодки. Будет воровать и оставаться на плаву.

Также в выпуске: Почему Зеленский не пожал руку Гончаренко. Нардепам придется объяснять доходы родственников. Шмыгаль забрал премии у чиновников. В спецвыпуске "Вести с полей": Украинцы бьют коронавирус крестом. Юлия Мендель пощекотала нервы Елене Зеленской. Грязные танцы в Херсонской ОГА.