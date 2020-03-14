Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 березня – в Україні почалось справжнє полювання на неугодних чиновників. Першою здобиччю став Гончарук, а за ним "підстрелили" і Рябошапку. Новий міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання. Схема у нього вкрай проста, а допоможуть – спортивні човни. Буде красти і залишатиметься на плаву.

Також у випуску: Чому Зеленський не потиснув руку Гончаренку. Нардепам доведеться пояснювати про статки родичів. Шмигаль забрав премії в урядовців. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Українці б'ють коронавірус хрестом. Юлія Мендель полоскотала нерви Олені Зеленській. Брудні танці у Херсонській ОДА.