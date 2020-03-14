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      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 березня – в Україні почалось справжнє полювання на неугодних чиновників. Першою здобиччю став Гончарук, а за ним "підстрелили" і Рябошапку. Новий міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання. Схема у нього вкрай проста, а допоможуть – спортивні човни. Буде красти і залишатиметься на плаву.

      Також у випуску: 

      Чому Зеленський не потиснув руку Гончаренку.

      Нардепам доведеться пояснювати про статки родичів.

      Шмигаль забрав премії в урядовців.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Українці б'ють коронавірус хрестом.

      Юлія Мендель полоскотала нерви Олені Зеленській.

      Брудні танці у Херсонській ОДА.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Олексій Гончаренко Руслан Рябошапка Вєсті.UA
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