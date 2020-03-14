Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 березня – в Україні почалось справжнє полювання на неугодних чиновників. Першою здобиччю став Гончарук, а за ним "підстрелили" і Рябошапку. Новий міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про мільйонні розкрадання. Схема у нього вкрай проста, а допоможуть – спортивні човни. Буде красти і залишатиметься на плаву.
Також у випуску:
Чому Зеленський не потиснув руку Гончаренку.
Нардепам доведеться пояснювати про статки родичів.
Шмигаль забрав премії в урядовців.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Українці б'ють коронавірус хрестом.
Юлія Мендель полоскотала нерви Олені Зеленській.
Брудні танці у Херсонській ОДА.
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