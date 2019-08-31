Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – депутат Александр Дубинский не очень дружит с воспитанием. За последнее время он отличился не одним хамовитым высказыванием в сторону журналистов. Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук провел День Независимости Украины в России.
Также в выпуске:
Дубинского учат толерантности.
Первое заседание новой Верховной Рады.
Какие планы у Зеленского на Добкина.
Аваков и "путч Порошенко".
Каким каналам доверяют украинцы – детали в цифрах.
Лживые заявления Медведчука.
Смотрите полное видео "Вести.UA. Жир" за 31 августа 2019:
Источник: 24 канал
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