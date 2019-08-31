Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – депутат Александр Дубинский не очень дружит с воспитанием. За последнее время он отличился не одним хамовитым высказыванием в сторону журналистов. Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук провел День Независимости Украины в России.

Также в выпуске: Дубинского учат толерантности. Первое заседание новой Верховной Рады. Какие планы у Зеленского на Добкина. Аваков и "путч Порошенко". Каким каналам доверяют украинцы – детали в цифрах. Лживые заявления Медведчука. Смотрите полное видео "Вести.UA. Жир" за 31 августа 2019:​

Источник: 24 канал