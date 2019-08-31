Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – депутат Олександр Дубінський не дуже дружить із вихованням. За останній час він відзначився не одним хамовитим висловлюванням у бік журналістів. Кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук провів День Незалежності України в Росії.
Також у випуску:
Дубінського вчать толерантності.
Перше засідання нової Верховної Ради.
Які плани у Зеленського на Добкіна.
Аваков і "путч Порошенка".
Яким каналам довіряють українці – деталі у цифрах.
Брехливі заяви Медведчука.
Дивіться повне відео "Вєсті.UA. Жир" за 31 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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