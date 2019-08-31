20:02
31 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука

      137 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – депутат Олександр Дубінський не дуже дружить із вихованням. За останній час він відзначився не одним хамовитим висловлюванням у бік журналістів. Кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук провів День Незалежності України в Росії.

      Також у випуску:

      Дубінського вчать толерантності.

      Перше засідання нової Верховної Ради. 

      Які плани у Зеленського на Добкіна.

      Аваков і "путч Порошенка".

      Яким каналам довіряють українці – деталі у цифрах. 

      Брехливі заяви Медведчука.

      Дивіться повне відео "Вєсті.UA. Жир" за 31 серпня 2019:

       

      blog_ava
      Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
      сьогодні
      10362
      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      сьогодні , 19:30 Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      Антон Голобородько 201
      Бот-рятівник, діджитал-конспекти та бабуся онлайн: додатки, розроблені українськими школярами
      сьогодні , 19:00 Бот-рятівник, діджитал-конспекти та бабуся онлайн: додатки, розроблені українськими школярами
      Блог Медіа 93
      Украине следует отказаться от госшахт
      сьогодні , 16:30 Украине следует отказаться от госшахт
      Сергій Фурса 610
      Ваші сири краще, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      сьогодні , 16:00 Ваші сири краще, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 825
      Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      сьогодні , 12:00 Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      Максим Мирович 2333
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук