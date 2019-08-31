Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – депутат Олександр Дубінський не дуже дружить із вихованням. За останній час він відзначився не одним хамовитим висловлюванням у бік журналістів. Кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук провів День Незалежності України в Росії.

Також у випуску: Дубінського вчать толерантності. Перше засідання нової Верховної Ради. Які плани у Зеленського на Добкіна. Аваков і "путч Порошенка". Яким каналам довіряють українці – деталі у цифрах. Брехливі заяви Медведчука. Дивіться повне відео "Вєсті.UA. Жир" за 31 серпня 2019: