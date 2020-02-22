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      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки

      Вести.UA - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22 февраля – Бородянский убежден, что экстрасенсы помогли посадить за решетку множество людей, а также освободить тех, кто несправедливо отбывает наказание. Если они расследуют преступления, то и людей могут лечить. Поэтому ждем на всех экранах страны инструкцию против коронавируса. Путин снова убеждает всех, что русские и украинцы – один народ.

      Также в выпуске:

      "50 оттенков красного "от ОПЗЖопцев.

      Как политики ищут связи со звездами.

      Преступники теперь ходят с воздушными шариками.

      Порно в центре Львова.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Бородянский Владимир Путин Вести.UA
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