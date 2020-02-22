Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22 февраля – Бородянский убежден, что экстрасенсы помогли посадить за решетку множество людей, а также освободить тех, кто несправедливо отбывает наказание. Если они расследуют преступления, то и людей могут лечить. Поэтому ждем на всех экранах страны инструкцию против коронавируса. Путин снова убеждает всех, что русские и украинцы – один народ.

Также в выпуске: "50 оттенков красного "от ОПЗЖопцев. Как политики ищут связи со звездами. Преступники теперь ходят с воздушными шариками. Порно в центре Львова.