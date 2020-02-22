Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
Вєсті.UA -
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 лютого – Бородянський переконаний, що екстрасенси допомогли посадити за ґрати безліч людей, а також звільнити тих, хто несправедливо відбуває покарання. Якщо вони розслідують злочини, то і людей можуть лікувати. Тому чекаємо на усіх екранах країни інструкцію проти коронавірусу. Путін знову переконує усіх, що росіяни і українці – один народ.
Також у випуску:
"50 відтінків червоного" від ОПЗЖопців.
Як політики шукають зв'язки з зірками.
Злочинці тепер ходять з повітряними кульками.
Порно у центрі Львова.
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