Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 лютого – Бородянський переконаний, що екстрасенси допомогли посадити за ґрати безліч людей, а також звільнити тих, хто несправедливо відбуває покарання. Якщо вони розслідують злочини, то і людей можуть лікувати. Тому чекаємо на усіх екранах країни інструкцію проти коронавірусу. Путін знову переконує усіх, що росіяни і українці – один народ.

Також у випуску: "50 відтінків червоного" від ОПЗЖопців. Як політики шукають зв'язки з зірками. Злочинці тепер ходять з повітряними кульками. Порно у центрі Львова.