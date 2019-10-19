Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" 12 октября – "Юзик" начал работать в Раде, однако не забывает о "95 квартале". В Раде собирает аудиторию бывшим коллегам, раздавая билеты на их выступления. О партии "Слуга народа" еще год назад никто не слышал, а сейчас они имеют монобольшинство в Раде. Здесь точно не обошлось без магии.

Также в выпуске: Фантастические агенты против Виктора Медведчука. Карьерный рост Андрея Богдана. Куда исчез Труханов. "План Насирова" для Гладковского. Квартирная помощь для помощников.