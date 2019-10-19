Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" 12 октября – "Юзик" начал работать в Раде, однако не забывает о "95 квартале". В Раде собирает аудиторию бывшим коллегам, раздавая билеты на их выступления. О партии "Слуга народа" еще год назад никто не слышал, а сейчас они имеют монобольшинство в Раде. Здесь точно не обошлось без магии.
Также в выпуске:
Фантастические агенты против Виктора Медведчука.
Карьерный рост Андрея Богдана.
Куда исчез Труханов.
"План Насирова" для Гладковского.
Квартирная помощь для помощников.
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