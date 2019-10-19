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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия

      Вести.UA 9 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" 12 октября – "Юзик" начал работать в Раде, однако не забывает о "95 квартале". В Раде собирает аудиторию бывшим коллегам, раздавая билеты на их выступления. О партии "Слуга народа" еще год назад никто не слышал, а сейчас они имеют монобольшинство в Раде. Здесь точно не обошлось без магии.

      Также в выпуске:

      Фантастические агенты против Виктора Медведчука.

      Карьерный рост Андрея Богдана.

      Куда исчез Труханов.

      "План Насирова" для Гладковского.

      Квартирная помощь для помощников.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Вести.UA
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