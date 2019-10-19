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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квратал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія

      Вєсті.UA 107 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 жовтня – "Юзік" почав працювати у Раді, проте не забуває про "95 квартал". У У Раді збирає аудиторію колишнім колегам, роздаючи квитки на їх виступи. Про партію "Слуга народу" ще рік тому ніхто не чув, а зараз вони мають монобільшість у Раді. Тут точно не обійшлося без магії.

      Також у випуску:

      Фантастичні агенти проти Віктора Медведчука.

      Кар'єрний ріст Андрія Богдана.

      Куди зник Труханов.

      "План Насірова" для Гладковського.

      Квартирна допомога для помічників.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA
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