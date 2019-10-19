Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квратал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 жовтня – "Юзік" почав працювати у Раді, проте не забуває про "95 квартал". У У Раді збирає аудиторію колишнім колегам, роздаючи квитки на їх виступи. Про партію "Слуга народу" ще рік тому ніхто не чув, а зараз вони мають монобільшість у Раді. Тут точно не обійшлося без магії.
Також у випуску:
Фантастичні агенти проти Віктора Медведчука.
Кар'єрний ріст Андрія Богдана.
Куди зник Труханов.
"План Насірова" для Гладковського.
Квартирна допомога для помічників.
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