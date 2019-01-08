Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 8 января – изменения в украинском правописании: комментарии российских пропагандистов, эксперта по речи Азирова и главного проХВесора в Ростове Януковича. Сезон политических драк никто не отменял: "контужен орлан" Червоненко и эпический промах "не ведьмы" Богословской и другие приключения своевольных избранников.
Также в выпуске:
Бред Царева: как политическая карьера превратилась в поллитрическую.
Источник: 24 канал
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