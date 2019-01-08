Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 8 січня – зміни в українському правописі: коментарі російських пропагандистів, експерта з мовлення Азірова і головного проХВесора на Ростові Януковича. Сезон політичних бійок ніхто не скасовував: "контужений орлан" Червоненко і епічний промах "не відьми" Богословської та інші пригоди свавільних обранців.

Також у випуску: Марення Царьова: як політична кар'єра перетворилася на поллітричну.