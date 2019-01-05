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      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки

      Вести.UA 214 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 января – автокефалия Православной Церкви Украины вызвала громкий треск в скрепах на северо-востоке. Впрочем, и в Украине нашлись свои анафемисты. В Совете Европы российской делегации не вернули полномочия, но еще большим ударом по российской пропаганде стало отпевание Скабеевой с помощью гимна Украины.

      Также в выпуске:

      Россиянам не место в Совете Европы.

      Специалист по ЛГБТ Вилкул.

      Морской волк Пашинский и дела флота.

      Кукла Герман и неестественные явления.

      Теги: Новости Украины Томос Российская пропаганда Вести.UA
      Источник: 24 канал
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