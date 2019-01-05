Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 января – автокефалия Православной Церкви Украины вызвала громкий треск в скрепах на северо-востоке. Впрочем, и в Украине нашлись свои анафемисты. В Совете Европы российской делегации не вернули полномочия, но еще большим ударом по российской пропаганде стало отпевание Скабеевой с помощью гимна Украины.
Также в выпуске:
Россиянам не место в Совете Европы.
Специалист по ЛГБТ Вилкул.
Морской волк Пашинский и дела флота.
Кукла Герман и неестественные явления.
Источник: 24 канал
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