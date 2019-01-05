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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки

      Вєсті.UA 923 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 5 січня – автокефалія Православної Церкви України викликала гучний тріск у скрєпах на північному сході. Утім, і в Україні знайшлися свої анафемисти. У Раді Європи російській делегації не повернули повноваження, але ще більшим ударом по російській пропаганді стало відспівування Скабеєвої з допомогою гімну України.

      Також у випуску:

      Росіянам не місце у Раді Європи.

      Фахівець з ЛГБТ Вілкул.

      Морський вовк Пашинський і справи флоту.

      Лялька Герман і неприродні явища.

      Теги: Новини України Томос Вєсті.UA Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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