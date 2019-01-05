Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 5 січня – автокефалія Православної Церкви України викликала гучний тріск у скрєпах на північному сході. Утім, і в Україні знайшлися свої анафемисти. У Раді Європи російській делегації не повернули повноваження, але ще більшим ударом по російській пропаганді стало відспівування Скабеєвої з допомогою гімну України.

Також у випуску: Росіянам не місце у Раді Європи. Фахівець з ЛГБТ Вілкул. Морський вовк Пашинський і справи флоту. Лялька Герман і неприродні явища.