Вести.UA. Жир: Кива пригрозил Западной Украине. Саакашвили для Зеленского

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 мая – Илья Кива назвал себя потомком героя Советского Союза и считает, что Западная Украина "страдает за нацистским режимом". "Слуги народа" не поддерживают назначение Саакашвили на пост вице-премьера. Но он может получить должность в канцелярии Президента, где Зеленский сможет тестировать на нем свои пародии.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі Штаб Тищенка з розмноження COVID-19. Фреймут проти Притули. Нові витівки Ляшка. Привітання з Чорнобилем від Тищенка. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Бійка за гречку від ОПЗЖ. Помста за погану зачіску в перукарні. Корова проти футболу під час карантину.