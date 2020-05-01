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      Вести.UA. Жир: Кива пригрозил Западной Украине. Саакашвили для Зеленского

      Вести.UA - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 мая – Илья Кива назвал себя потомком героя Советского Союза и считает, что Западная Украина "страдает за нацистским режимом". "Слуги народа" не поддерживают назначение Саакашвили на пост вице-премьера. Но он может получить должность в канцелярии Президента, где Зеленский сможет тестировать на нем свои пародии.

      Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

      Штаб Тищенка з розмноження COVID-19.

      Фреймут проти Притули.

      Нові витівки Ляшка.

      Привітання з Чорнобилем від Тищенка.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Бійка за гречку від ОПЗЖ.

      Помста за погану зачіску в перукарні.

      Корова проти футболу під час карантину.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Илья Кива Михаил Саакашвили Вести.UA
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