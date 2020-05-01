Вести.UA. Жир: Кива пригрозил Западной Украине. Саакашвили для Зеленского
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 мая – Илья Кива назвал себя потомком героя Советского Союза и считает, что Западная Украина "страдает за нацистским режимом". "Слуги народа" не поддерживают назначение Саакашвили на пост вице-премьера. Но он может получить должность в канцелярии Президента, где Зеленский сможет тестировать на нем свои пародии.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Штаб Тищенка з розмноження COVID-19.
Фреймут проти Притули.
Нові витівки Ляшка.
Привітання з Чорнобилем від Тищенка.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Бійка за гречку від ОПЗЖ.
Помста за погану зачіску в перукарні.
Корова проти футболу під час карантину.
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