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      Вєсті.UA. Жир: Кива пригрозив Західній Україні. Саакашвілі для Зеленського

      Вєсті.UA -

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 травня – Ілля Кива назвав себе нащадком героя Радянського Союзу і вважає, що Західна Україна "страждає за нацистським режимом". "Слуги народу" не підтримують призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. Але він може отримати посаду в Офісу Президента, де Зеленський зможе тестувати на ньому свої пародії.

      Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

      Штаб Тищенка з розмноження COVID-19.

      Фреймут проти Притули.

      Нові витівки Ляшка.

      "Привітання" з Чорнобилем від Тищенка.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Бійка за гречку від ОПЗЖ.

      Помста за погану зачіску в перукарні.

      Корова проти футболу під час карантину.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Ілля Кива Міхеїл Саакашвілі Вєсті.UA
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