Вєсті.UA. Жир: Кива пригрозив Західній Україні. Саакашвілі для Зеленського
Вєсті.UA -
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 травня – Ілля Кива назвав себе нащадком героя Радянського Союзу і вважає, що Західна Україна "страждає за нацистським режимом". "Слуги народу" не підтримують призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. Але він може отримати посаду в Офісу Президента, де Зеленський зможе тестувати на ньому свої пародії.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Штаб Тищенка з розмноження COVID-19.
Фреймут проти Притули.
Нові витівки Ляшка.
"Привітання" з Чорнобилем від Тищенка.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Бійка за гречку від ОПЗЖ.
Помста за погану зачіску в перукарні.
Корова проти футболу під час карантину.
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