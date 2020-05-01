Вєсті.UA. Жир: Кива пригрозив Західній Україні. Саакашвілі для Зеленського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 травня – Ілля Кива назвав себе нащадком героя Радянського Союзу і вважає, що Західна Україна "страждає за нацистським режимом". "Слуги народу" не підтримують призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. Але він може отримати посаду в Офісу Президента, де Зеленський зможе тестувати на ньому свої пародії.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі Штаб Тищенка з розмноження COVID-19. Фреймут проти Притули. Нові витівки Ляшка. "Привітання" з Чорнобилем від Тищенка. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Бійка за гречку від ОПЗЖ. Помста за погану зачіску в перукарні. Корова проти футболу під час карантину.