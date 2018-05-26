Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 26.05 – Юлия Тимошенко всегда имела наилучшие шансы занять место президента, пока на сцене не появился Юрий Кармазин, которого избрали приказным гетьманом Украины. Если где-то вы увидите традиционных бабушек предпенсионного возраста, которые неожиданно начнут раздеваться, возможно, они просто берут пример со своего кумира.

Также в выпуске: Ляшко убежден, что теплое место на Банковой достанется именно ему.



"Грязный и вонючий" министр инфраструктуры Омелян.



Генпрокурор Луценко решил улететь туда, где не будет Ляшко.



Радикальные планы Добкина.



Разрушительница мифов Супрун.