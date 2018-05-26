Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 26.05 – Юлія Тимошенко завжди мала найкращі шанси зайняти місце президента, поки на сцені не з'явився Юрій Кармазін, якого обрали наказним гетьманом України. Якщо десь ви побачите традиційних бабусь передпенсійного віку, які зненацька почнуть роздягатися, можливо, вони просто беруть приклад зі своєї кумирки.

Також у випуску: Ляшко переконаний, що тепленьке місце на Банковій дістанеться саме йому. "Брудний та смердючий" міністр інфраструктури Омелян. Генпрокурор Луценко, вирішив полетіти туди, де не буде Ляшка. Радикальні плани Добкіна. Руйнівниця міфів Супрун.