Вести.UA. Жир: Кто бросил Порошенко. Савченко становится святой

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – Петр Порошенко, проиграв выборы в президенты, не расстраивается и уходит в парламент. Правда, кое-кто из его команды уже меняет цвета политических флагов. Надежда Савченко вернулась в парламент совсем другой: никому не угрожает и кажется очень хорошей.

Также в выпуске: Нечисть проснулась: кто поздравил Зеленского. Одним местом на двух стульях: кого поддерживает Ляшко. Волшебные просчеты Пашинского. Игры спикерских престолов.

Источник: 24 канал