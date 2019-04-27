Вести.UA. Жир: Кто бросил Порошенко. Савченко становится святой
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – Петр Порошенко, проиграв выборы в президенты, не расстраивается и уходит в парламент. Правда, кое-кто из его команды уже меняет цвета политических флагов. Надежда Савченко вернулась в парламент совсем другой: никому не угрожает и кажется очень хорошей.
Также в выпуске:
Нечисть проснулась: кто поздравил Зеленского.
Одним местом на двух стульях: кого поддерживает Ляшко.
Волшебные просчеты Пашинского.
Игры спикерских престолов.
Источник: 24 канал
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