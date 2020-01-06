Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 6 января – "слуга народа" Дубинский приходит в Раду в футболке с бранными словами. Возможно, на самом деле он очень культурный человек, а вся проблема – в опечатке. Если же нет, спасли его может только Ольга Богомолец. Скромные восемь голосов на выборах в парламент лишили Надежду Савченко работы. Однако, биржа труда помогать ей пока не спешит.

Также в выпуске: "Слуга народа" борется с кнопкодавами. Сменная обувь для нардепов.