Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 6 января – "слуга народа" Дубинский приходит в Раду в футболке с бранными словами. Возможно, на самом деле он очень культурный человек, а вся проблема – в опечатке. Если же нет, спасли его может только Ольга Богомолец. Скромные восемь голосов на выборах в парламент лишили Надежду Савченко работы. Однако, биржа труда помогать ей пока не спешит.
Также в выпуске:
"Слуга народа" борется с кнопкодавами.
Сменная обувь для нардепов.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии