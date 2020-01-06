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      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу

      Вести.UA 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 6 января – "слуга народа" Дубинский приходит в Раду в футболке с бранными словами. Возможно, на самом деле он очень культурный человек, а вся проблема – в опечатке. Если же нет, спасли его может только Ольга Богомолец. Скромные восемь голосов на выборах в парламент лишили Надежду Савченко работы. Однако, биржа труда помогать ей пока не спешит.

      Также в выпуске:

      "Слуга народа" борется с кнопкодавами.

      Сменная обувь для нардепов.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Олександр Дубинский Надежда Савченко Новости политики Новости Украины Вести.UA
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