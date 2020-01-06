18:33
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Вєсті.UA
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу

      117 Читать новость на русском
      Вєсті UA / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня – "слуга народу" Дубінський приходить до Ради у футболці з лайливими словами. Можливо, насправді він дуже культурна людина, а вся проблема – в одруківці. Якщо ж ні, врятували його може лише Ольга Богомолець. Скромні вісім голосів на виборах до парламенту позбавили Надію Савченко роботи. Однак, біржа праці допомагати їй поки не спішить.

      Також у випуску: 

      "Слуга народу" бореться з кнопкодавами.

      Змінне взуття для нардепів.

      Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня 2020:

       

      Не витримала психіка у мирний час: трагічно помер ветеран війни на Донбасі Микола Муравський
      сьогодні
      5887
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Новини політики Надія Савченко Олександр Дубінський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 515
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 1786
      сьогодні , 15:30 За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук
      Софія Кулай 304
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 646
      сьогодні , 11:08 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 17942
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук