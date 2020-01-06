Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня – "слуга народу" Дубінський приходить до Ради у футболці з лайливими словами. Можливо, насправді він дуже культурна людина, а вся проблема – в одруківці. Якщо ж ні, врятували його може лише Ольга Богомолець. Скромні вісім голосів на виборах до парламенту позбавили Надію Савченко роботи. Однак, біржа праці допомагати їй поки не спішить.

Також у випуску: "Слуга народу" бореться з кнопкодавами. Змінне взуття для нардепів. Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня 2020: