Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня – "слуга народу" Дубінський приходить до Ради у футболці з лайливими словами. Можливо, насправді він дуже культурна людина, а вся проблема – в одруківці. Якщо ж ні, врятували його може лише Ольга Богомолець. Скромні вісім голосів на виборах до парламенту позбавили Надію Савченко роботи. Однак, біржа праці допомагати їй поки не спішить.
Також у випуску:
"Слуга народу" бореться з кнопкодавами.
Змінне взуття для нардепів.
Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 6 січня 2020:
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