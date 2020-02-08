Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 8 февраля – Луценко отдыхают в Азии, где Ирина освоила стиль тигра в кунг-фу. Вскоре в Шаолиньском монастыре будет изучать еще и стиль панды. Илья Кива, как никто другой, заслуживает того, чтобы скульптуру граблей в Бердянске назвали в его честь. Нардепа поймали на переписке с Жириновским, но он этого не помнит.

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