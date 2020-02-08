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      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську

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      Вєсті. UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 лютого – Луценки відпочивають в Азії, де Ірина опанувала стиль тигра у кунг-фу. Незабаром у Шаолінському монастирі вивчатиме ще й стиль панди. Ілля Кива, як ніхто інший, заслуговує на те, щоб скульптуру граблів у Бердянську назвали на його честь. Нардепа зловили на переписці з Жириновським, але він цього не пам'ятає.

      Також у випуску:

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Ірина Луценко Ілля Кива
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