Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 лютого – Луценки відпочивають в Азії, де Ірина опанувала стиль тигра у кунг-фу. Незабаром у Шаолінському монастирі вивчатиме ще й стиль панди. Ілля Кива, як ніхто інший, заслуговує на те, щоб скульптуру граблів у Бердянську назвали на його честь. Нардепа зловили на переписці з Жириновським, але він цього не пам'ятає.
Також у випуску:
Нова валюта – українське пессо.
Недоторканність ОПЗЖопців.
Інтимні зустрічі керівника Держмитниці.
Бомбардування Азовським коронавірусом.
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