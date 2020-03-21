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      Вести.UA. Жир: Навыки нового министра. Верховная Рада против сексизма

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      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 21 марта – новый министр экономики Игорь Петрашко очень хотел сесть на место президента. Однако ему придется временно побыть на более низкой должности, чтобы показать, чему он научился на предыдущих работах. Верховная Рада доказала, что они против сексизма – назначили на должность генпрокурора Венедиктову.

      Также в выпуске:

      У Рябошапки села батарейка.

      ОПЗЖопцы устраивают коронавирусную вечеринку.

      Церковь знает, как бороться со смертельным вирусом.

      В спецвыпуске "Вести с палей":

      Украинцы воюют с коронавирусом обнимаясь.

      Тернопольские колокола спасут мир.

      Черкасский противовирусный девайс.

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 21 марта 2020: 

      Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 21 марта 2020: 

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Ирина Венедиктова Игорь Петрашко Вести.UA
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