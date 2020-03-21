Вести.UA. Жир: Навыки нового министра. Верховная Рада против сексизма

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 21 марта – новый министр экономики Игорь Петрашко очень хотел сесть на место президента. Однако ему придется временно побыть на более низкой должности, чтобы показать, чему он научился на предыдущих работах. Верховная Рада доказала, что они против сексизма – назначили на должность генпрокурора Венедиктову.

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