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      Вєсті.UA. Жир: Навики новопризначеного міністра. Верховна Рада проти сексизму

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 березня – новий міністр економіки Ігор Петрашко дуже хотів сісти на місце президента. Однак йому доведеться тимчасово побути на нижчій посаді, аби показати, чого він навчився на попередніх роботах. Верховна Рада довела, що вони проти сексизму – призначили на посаду генпрокурора Венедіктову.

      Також у випуску:

      У Рябошапки сіла батарейка.

      ОПЗЖопці влаштовують коронавірусну вечірку.

      Церква знає, як боротися зі смертельним вірусом.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Українці воюють з коронавірусом обіймаючись.

      Тернопільські дзвони врятують світ.

      Черкаський противірусний девайс.

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 березня 2020: 

      Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 21 березня 2020: 

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Ірина Венедіктова Ігор Петрашко Вєсті.UA
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