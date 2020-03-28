Вести.UA. Жир: Новое занятие Коломойского. Возвращение Шокина

В выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 28 марта – у Коломойского нет денег, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Однако он точно может покрасить 1 или 2 киоска – сам об этом заявлял. А после покраски возможно и что-то в этих киосках продавать. Виктор Шокин пытается вернуться в кресло генерального прокурора. Однако пока – безуспешно.

Также в выпуске: Россия хочет помогать Украине с распространением Covid-19. Что нюхает Олег Ляшко. В спецвыпуске "Вести с полей": Отпугивания коронавируса иконами. Антисептик от ПЦУ. Смотрите выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 28 марта 2020: Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 28 марта 2020: