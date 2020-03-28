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      Вести.UA. Жир: Новое занятие Коломойского. Возвращение Шокина

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      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 28 марта – у Коломойского нет денег, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Однако он точно может покрасить 1 или 2 киоска – сам об этом заявлял. А после покраски возможно и что-то в этих киосках продавать. Виктор Шокин пытается вернуться в кресло генерального прокурора. Однако пока – безуспешно.

      Также в выпуске:

      Россия хочет помогать Украине с распространением Covid-19.

      Что нюхает Олег Ляшко.

      В спецвыпуске "Вести с полей":

      Отпугивания коронавируса иконами.

      Антисептик от ПЦУ.

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 28 марта 2020:

      Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 28 марта 2020:

       

       

       

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Виктор Шокин Игорь Коломойский Вести.UA
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