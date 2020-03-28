Вєсті.UA. Жир: Нове заняття Коломойського. Повернення Шокіна
У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня – у Коломойського немає грошей, аби допомогти країні у боротьбі з коронавірусом. Однак він точно може пофарбувати 1 або 2 кіоски – сам про це заявляв. А після фарбування можливо й щось у цих кіосках продаватиме. Віктор Шокін намагається повернутись у крісло генерального прокурора. Однак поки – безуспішно.
Також у випуску:
Росія хоче допомагати Україні з поширенням Covid-19.
Що нюхає Олег Ляшко.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Відлякування коронавірусу іконами.
Антисептик від ПЦУ.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня 2020:
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 28 березня 2020:
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