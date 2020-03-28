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      Вєсті.UA. Жир: Нове заняття Коломойського. Повернення Шокіна

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня – у Коломойського немає грошей, аби допомогти країні у боротьбі з коронавірусом. Однак він точно може пофарбувати 1 або 2 кіоски – сам про це заявляв. А після фарбування можливо й щось у цих кіосках продаватиме. Віктор Шокін намагається повернутись у крісло генерального прокурора. Однак поки – безуспішно.

      Також у випуску:

      Росія хоче допомагати Україні з поширенням Covid-19.

      Що нюхає Олег Ляшко.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Відлякування коронавірусу іконами.

      Антисептик від ПЦУ.

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня 2020:

      Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 28 березня 2020:

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Віктор Шокін Ігор Коломойський Вєсті.UA
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