Вєсті.UA. Жир: Нове заняття Коломойського. Повернення Шокіна

У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня – у Коломойського немає грошей, аби допомогти країні у боротьбі з коронавірусом. Однак він точно може пофарбувати 1 або 2 кіоски – сам про це заявляв. А після фарбування можливо й щось у цих кіосках продаватиме. Віктор Шокін намагається повернутись у крісло генерального прокурора. Однак поки – безуспішно.

Також у випуску: Росія хоче допомагати Україні з поширенням Covid-19. Що нюхає Олег Ляшко. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Відлякування коронавірусу іконами. Антисептик від ПЦУ. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 березня 2020: Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 28 березня 2020: