Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 25.08 – Анатолий Гриценко заявил, что проводит консультации со Святославом Вакарчуком. Хотя на самом деле это не политическое объединение, Гриценко просто с семьей идет на концерт "Океана Эльзы". Виктор Медведчук теперь в команде Вадима Рабиновича "За жизнь". Если Медведчук станет компонентом Рабиновича, то потянет его на дно.
Также в выпуске:
Луценко – украинский Гарри Поттер, правда у него волшебные очки.
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Медведчук замахнулся на медиаимперию.
Дорогой политический стриптиз от Олега Ляшко.
Ректор Михаил Поплавский отправился во врачи.
Источник: 24 канал
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