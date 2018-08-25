Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 25.08 – Анатолий Гриценко заявил, что проводит консультации со Святославом Вакарчуком. Хотя на самом деле это не политическое объединение, Гриценко просто с семьей идет на концерт "Океана Эльзы". Виктор Медведчук теперь в команде Вадима Рабиновича "За жизнь". Если Медведчук станет компонентом Рабиновича, то потянет его на дно.

Также в выпуске: Луценко – украинский Гарри Поттер, правда у него волшебные очки.



Кличко предложил свое решение проблемы затопления Киева.



Медведчук замахнулся на медиаимперию.



Дорогой политический стриптиз от Олега Ляшко.



Ректор Михаил Поплавский отправился во врачи.