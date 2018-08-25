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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вєсті.UA. Жир. Об'єднання Вакарчука і Гриценка. Два путінських фаберже

Вєсті.UA 343 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 25.08 – Анатолій Гриценко заявив, що проводить консультації із Святославом Вакарчуком. Хоча насправді це не політичне об’єднання, Гриценко просто з сім’єю йде на концерт "Океану Ельзи". Віктор Медведчук тепер в команді Вадима Рабіновича "За життя". Якщо Медведчук стане компонентом Рабіновича, то потягне його на дно.

Також у випуску:

Луценко – український Гаррі Поттер, щоправда в нього чарівні окуляри.

Кличко запропонував своє вирішення проблеми затоплення Києва.

Медведчук замахнувся на медіаімперію.

Дорогий політичний стриптиз від Олега Ляшка.

Ректор Михайло Поплавський подався в лікарі.

Теги: Вєсті.UA Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко Вадим Рабінович Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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