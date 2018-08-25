Вєсті.UA. Жир. Об'єднання Вакарчука і Гриценка. Два путінських фаберже

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 25.08 – Анатолій Гриценко заявив, що проводить консультації із Святославом Вакарчуком. Хоча насправді це не політичне об’єднання, Гриценко просто з сім’єю йде на концерт "Океану Ельзи". Віктор Медведчук тепер в команді Вадима Рабіновича "За життя". Якщо Медведчук стане компонентом Рабіновича, то потягне його на дно.

Також у випуску: Луценко – український Гаррі Поттер, щоправда в нього чарівні окуляри. Кличко запропонував своє вирішення проблеми затоплення Києва. Медведчук замахнувся на медіаімперію. Дорогий політичний стриптиз від Олега Ляшка. Ректор Михайло Поплавський подався в лікарі.