Вєсті.UA. Жир. Об'єднання Вакарчука і Гриценка. Два путінських фаберже
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 25.08 – Анатолій Гриценко заявив, що проводить консультації із Святославом Вакарчуком. Хоча насправді це не політичне об’єднання, Гриценко просто з сім’єю йде на концерт "Океану Ельзи". Віктор Медведчук тепер в команді Вадима Рабіновича "За життя". Якщо Медведчук стане компонентом Рабіновича, то потягне його на дно.
Також у випуску:
Луценко – український Гаррі Поттер, щоправда в нього чарівні окуляри.
Кличко запропонував своє вирішення проблеми затоплення Києва.
Медведчук замахнувся на медіаімперію.
Дорогий політичний стриптиз від Олега Ляшка.
Ректор Михайло Поплавський подався в лікарі.
Джерело: 24 канал
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