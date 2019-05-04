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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко

      Вести.UA 86 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 4 мая – Владимир Зеленский хочет выгнать негатив из Администрации Президента. Для этого можно, например, проводить концерты "Квартала 95", а для еще большего счастья привлечь к этому самого позитивного персонажа Украины – Олега Винника. Олег Ляшко улетел в Израиль, где дал мастер-класс по зарабатыванию денег, поэтому и у Коломойского мог требовать.

      Также в выпуске:

      Зеленский хочет быть круче Ван Дама.

      Куда убегает Юрий Луценко.

      Кто бросил Петра Порошенко.

      План "Оппозиционного блока" в Украине.

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      Теги: Владимир Зеленский Олег Ляшко Игорь Коломойский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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