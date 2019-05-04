Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 4 мая – Владимир Зеленский хочет выгнать негатив из Администрации Президента. Для этого можно, например, проводить концерты "Квартала 95", а для еще большего счастья привлечь к этому самого позитивного персонажа Украины – Олега Винника. Олег Ляшко улетел в Израиль, где дал мастер-класс по зарабатыванию денег, поэтому и у Коломойского мог требовать.
Также в выпуске:
Зеленский хочет быть круче Ван Дама.
Куда убегает Юрий Луценко.
Кто бросил Петра Порошенко.
План "Оппозиционного блока" в Украине.
Источник: 24 канал
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