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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка

      Вєсті.UA 251 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 травня – Володимр Зеленський хоче вигнати негатив з Адміністрації Президента. Для цього можна, наприклад, проводити концерти "Кварталу 95", а для ще більшого щастя залучити до цього найпозитивнішого персонажа України – Олега Винника. Олег Ляшко полетів до Ізраїлю, де дав майстер-клас із заробляння грошей, тому і в Коломойського міг вимагати.

      Також у випуску:

      Зеленський хоче бути крутішим за Ван Дама.

      Куди тікає Юрій Луценко.

      Хто кинув Петра Порошенка.

      План "Опозиційного блоку" в Україні.

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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Ігор Коломойський Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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