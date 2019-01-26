Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 26 января – большинство кандидатов отмечают, что будут вести Украину к процветанию в Европе и НАТО. Однако важно, как будущий победитель будет вести переговоры с РФ. Святослав Вакарчук долго убегал от конкретных ответов и надоел своей неопределенностью. Однако приближение выборов расставило свои точки над "и" и заставило его открыть все карты.
Также в выпуске:
Чем рискует Зеленский.
Тайна вдохновения пропагандистки.
Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты.
Купание от Ляшко.
Источник: 24 канал
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