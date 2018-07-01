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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос

Вести.UA 85 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 1.07 – нередко приходится слышать, что Верховная Рада нуждается в обновлении, хотя многие нардепы сидят под куполом уже не одну каденцию, но решительно поменять положение вещей решили в аппарате ВР. За последние 15 лет страна пережила две революции, но политики на этом останавливаться не хотят и угрожают своими революционными методами идти к власти.

Также в выпуске:

Режим – отжим воли народа.

Амбиции Олийныка.

Пляжный патруль от Кличко.

Адское приветствие.

Теги: Новости Украины Анатолий Матиос Вести.UA
Источник: 24 канал
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