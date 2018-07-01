Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 1.07 – нередко приходится слышать, что Верховная Рада нуждается в обновлении, хотя многие нардепы сидят под куполом уже не одну каденцию, но решительно поменять положение вещей решили в аппарате ВР. За последние 15 лет страна пережила две революции, но политики на этом останавливаться не хотят и угрожают своими революционными методами идти к власти.

Также в выпуске: Режим – отжим воли народа. Амбиции Олийныка. Пляжный патруль от Кличко. Адское приветствие.