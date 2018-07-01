Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос

Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо МатіосВєсті.UA 122 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 1.07 – нерідко доводиться чути, що Верховна Рада потребує оновлення, хоч багато нардепів сидять під куполом вже не одну каденцію, але рішуче поміняти стан речей вирішили у апараті ВР. За останні 15 років країна пережила дві революції, але політики на цьому зупинятись не хочуть і погрожують своїми революційними методами йти до влади.
Також у випуску:
Режим – віджим волі народу.
Амбіції Олійника.
Пляжний патруль від Кличка.
Пекельне привітання.
Джерело: 24 канал
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