Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 1.07 – нерідко доводиться чути, що Верховна Рада потребує оновлення, хоч багато нардепів сидять під куполом вже не одну каденцію, але рішуче поміняти стан речей вирішили у апараті ВР. За останні 15 років країна пережила дві революції, але політики на цьому зупинятись не хочуть і погрожують своїми революційними методами йти до влади.

Також у випуску: Режим – віджим волі народу. Амбіції Олійника. Пляжний патруль від Кличка. Пекельне привітання.