19:42
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов

      Вести.UA 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22.12 – певец Святослав Вакарчук уже давно готовится к политической карьере, подгоняя свой репертуар под название партнеров из "Народного фронта" и главные проекты партии. Хорошим детям Николай принес подарки, а вот нардепам он подарил резки. У Шуфрича она особенная – березовая. А точнее, от Борислава Березы.

      Также в выпуске:

      Клетчатая плащаница Насирова.

      Новые названия для бывшей УПЦ МП.

      Правительство со звездами.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вести.UA Святослав Вакарчук Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В МВФ не работают украинские принципы "кидалова": может ли Украина шантажировать Фонд
      сегодня , 19:00 В МВФ не работают украинские принципы "кидалова": может ли Украина шантажировать Фонд
      Сергій Фурса 60
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      сегодня , 18:00 Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      Павло Казарін 182
      Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      сегодня , 16:00 Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      Дмитро Гнап 215
      Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      сегодня , 15:30 Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      Світлана Попова 155
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук