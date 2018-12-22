Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов

В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22.12 – певец Святослав Вакарчук уже давно готовится к политической карьере, подгоняя свой репертуар под название партнеров из "Народного фронта" и главные проекты партии. Хорошим детям Николай принес подарки, а вот нардепам он подарил резки. У Шуфрича она особенная – березовая. А точнее, от Борислава Березы.

Также в выпуске: Клетчатая плащаница Насирова. Новые названия для бывшей УПЦ МП. Правительство со звездами.