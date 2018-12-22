Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 22.12 – певец Святослав Вакарчук уже давно готовится к политической карьере, подгоняя свой репертуар под название партнеров из "Народного фронта" и главные проекты партии. Хорошим детям Николай принес подарки, а вот нардепам он подарил резки. У Шуфрича она особенная – березовая. А точнее, от Борислава Березы.
Также в выпуске:
Клетчатая плащаница Насирова.
Новые названия для бывшей УПЦ МП.
Правительство со звездами.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Пожар в центре Львова: количество пострадавших выросло, все ярмарки прекращают работусегодня , 19:21
-
"Мы потеряли бы Томос": Филарет рассказал, почему не стал главой Православной Церкви Украинысегодня , 18:03
-
В России запаниковали из-за приезда британских военных в Украину: появилась первая реакциясегодня , 17:26
Комментарии