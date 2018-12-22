Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 22.12 – співак Святослав Вакарчук вже давно готується до політичної кар'єри, підганяючи свій репертуар під назву партнерів з "Народного фронту" та головні проекти партії. Чемним дітям Миколай приніс подарунки, а от нардепам він подарував різки. У Шуфрича вона особлива – березова. А точніше, від Борислава Берези.
Також у випуску:
Картата плащаниця Насірова.
Нові назви для колишньої УПЦ МП.
Уряд з зірками.
Джерело: 24 канал
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