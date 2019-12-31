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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Вести.UA. Жир: Порошенко просится к Зеленскому. Таланты Азирова

      Вести.UA 35 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" 31 декабря – о Петре Порошенко уже немного подзабыли, однако, недавно он сделал интересное заявление – предложил Владимиру Зеленскому союз. Николай Азаров раскритиковал бывшего министра образования Лилию Гривенич, потому что кто же переплюнет его знания, к примеру, украинского языка.

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Зеленский Вести.UA Николай Азаров
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