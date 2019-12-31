Вести.UA. Жир: Порошенко просится к Зеленскому. Таланты Азирова

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" 31 декабря – о Петре Порошенко уже немного подзабыли, однако, недавно он сделал интересное заявление – предложил Владимиру Зеленскому союз. Николай Азаров раскритиковал бывшего министра образования Лилию Гривенич, потому что кто же переплюнет его знания, к примеру, украинского языка.

Также в выпуске: Скандальные заявления от Онищенко. Новые профессии для нардепов из ОПЗЖ.