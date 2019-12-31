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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова

      Вєсті.UA 298 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31 грудня – про Петра Порошенка вже трохи підзабули, однак, нещодавно він зробив цікаву заяву – запропонував Володимиру Зеленському союз. Микола Азаров розкритикував колишню міністерку освіту Лілію Гривенич, бо хто ж переплюне його знання, до прикладу, з української мови.

      Також у випуску:

      Скандальні заяви від Онищенка. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Микола Азаров
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