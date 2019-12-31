Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31 грудня – про Петра Порошенка вже трохи підзабули, однак, нещодавно він зробив цікаву заяву – запропонував Володимиру Зеленському союз. Микола Азаров розкритикував колишню міністерку освіту Лілію Гривенич, бо хто ж переплюне його знання, до прикладу, з української мови.

Також у випуску: Скандальні заяви від Онищенка. Нові професії для нардепів з ОПЗЖ.