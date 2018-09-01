Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 01.09 – ранее губернатор Николаевщины хвастался умственными способностями, теперь очередь дошла до моральных качеств. Однако и здесь хвастуна ожидает провал. Мосийчук вернул в моду драки на телевидении, поддержать бойцовскую телетрадицию хотела Инна Богословская, но неуклюжесть экс-регионалки привела к новостным жертвам.
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Источник: 24 канал
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