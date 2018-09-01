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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки

Вести.UA 36 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 01.09 – ранее губернатор Николаевщины хвастался умственными способностями, теперь очередь дошла до моральных качеств. Однако и здесь хвастуна ожидает провал. Мосийчук вернул в моду драки на телевидении, поддержать бойцовскую телетрадицию хотела Инна Богословская, но неуклюжесть экс-регионалки привела к новостным жертвам.

Также в выпуске:

Альтернативное украинское правописание в руках российских журналистов.

Молодые персонажи в предвыборном списке.

Народный депутат выехал в люди на осле.

Теги: Петр Порошенко Инна Богословская Игорь Мосийчук Алексей Савченко Вести.UA
Источник: 24 канал
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