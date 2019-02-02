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      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова

      Вести.UA 63 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 2 февраля – если птичка в кокошнике – Путин, то ей пара – Медведчук, это доказывает и герб России – где изображена курица Путин и петух Медведчук. Поэтому учитывать советы посланника президента РФ не стоит. Азаров дал советы Мадуро, как бороться с протестами в Венесуэле. Мол, тезка, хватит ныть, бери в руки лопату и разгоняй тех протестантов.

      Также в выпуске:

      Пусть начнется бой на выживание: Порошенко официально объявил, что идет в президенты.

      Ирина Луценко напоминает солдата, который выполняет боевую задачу из клатчем от Валентино.

      Главное однажды не проснуться и не увидеть какого-то Кисилева руководителем на Общественном.

      Как донецкий миллиардер из трущоб Ахметов шел к успеху.

      Россияне рассказали, где были украинские политики, которые не посетили Форум "От Крут в Брюссель".

       

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести.UA Николай Азаров Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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