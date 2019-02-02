Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 2 лютого – якщо пташка в кокошнику – Путін, то їй пара – Медведчук, це доводить і герб Росії – де зображена курка Путін і півень Медведчук. Тому зважати на поради посланця президента РФ не варто. Азаров дав поради Мадуро, як боротися з протестами у Венесуелі. Мовляв, тезка, годі скігліті, бери в руки лопату і розганяй тих протестантів.

Також у випуску: Нехай почнеться бій на виживання: Порошенко офіційно оголосив, що йде у президенти. Ірина Луценко нагадує солдата, який виконує бойове завдання з клатчем від Валентіно. Головне одного дня не прокинутись і не побачити якогось Кісільова керівником на Суспільному. Як донецького мільярдера з нетрів Ахметов йшов до успіху. Росіяни розповіли, де були українські політики, які не відвідали Форум "Від Крут до Брюсселя".