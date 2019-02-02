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      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова

      Вєсті.UA 146 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 2 лютого – якщо пташка в кокошнику – Путін, то їй пара – Медведчук, це доводить і герб Росії – де зображена курка Путін і півень Медведчук. Тому зважати на поради посланця президента РФ не варто. Азаров дав поради Мадуро, як боротися з протестами у Венесуелі. Мовляв, тезка, годі скігліті, бери в руки лопату і розганяй тих протестантів.

      Також у випуску:

      Нехай почнеться бій на виживання: Порошенко офіційно оголосив, що йде у президенти.

      Ірина Луценко нагадує солдата, який виконує бойове завдання з клатчем від Валентіно.

      Головне одного дня не прокинутись і не побачити якогось Кісільова керівником на Суспільному.

      Як донецького мільярдера з нетрів Ахметов йшов до успіху.

      Росіяни розповіли, де були українські політики, які не відвідали Форум "Від Крут до Брюсселя".

       

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті.UA Віктор Медведчук Микола Азаров
      Джерело: 24 канал
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