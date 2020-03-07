Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 марта – нардеп от ОПЗЖ Рабинович почему-то решил превратить Раду на танцпол и включил трек "Вставай, страна огромная". Все эти трюки ему нужны, чтобы притвориться ветераном и получить желаемые денежки от своего хозяина на 9 мая. Теперь под зданием ВРУ в выходные и праздники будет стоять почетный караул Нацгвардии. Правда, неизвестно зачем.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 7 марта 2020
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