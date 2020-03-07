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      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде

      - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 марта – нардеп от ОПЗЖ Рабинович почему-то решил превратить Раду на танцпол и включил трек "Вставай, страна огромная". Все эти трюки ему нужны, чтобы притвориться ветераном и получить желаемые денежки от своего хозяина на 9 мая. Теперь под зданием ВРУ в выходные и праздники будет стоять почетный караул Нацгвардии. Правда, неизвестно зачем.

      Также в выпуске:

      8 негритят Зеленского.

      ОПЗЖоповец и коронавирус.

      Сколько украинцев считают, что Украина должна обеспечить обучение на русском языке по всей территории страны.

      Благодарная Портнову "слуга".

      Шмыгаль вляпался в мокрый вопрос.

      Правительство Гончарука – не самое короткое.

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      Смотрите видео "Вести.UA" за 7 марта 2020

      Смотрите видео "Вести с палей" за 7 марта 2020
       
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      Теги: Вадим Рабинович Новости Украины Вести.UA
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