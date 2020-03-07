Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 марта – нардеп от ОПЗЖ Рабинович почему-то решил превратить Раду на танцпол и включил трек "Вставай, страна огромная". Все эти трюки ему нужны, чтобы притвориться ветераном и получить желаемые денежки от своего хозяина на 9 мая. Теперь под зданием ВРУ в выходные и праздники будет стоять почетный караул Нацгвардии. Правда, неизвестно зачем.

Также в выпуске: 8 негритят Зеленского. ОПЗЖоповец и коронавирус. Сколько украинцев считают, что Украина должна обеспечить обучение на русском языке по всей территории страны. Благодарная Портнову "слуга". Шмыгаль вляпался в мокрый вопрос. Правительство Гончарука – не самое короткое. Возмутительные результаты опроса о гендерном равенстве в Украине. Дубинский вошел в "друзья"... Коломойского? Богдан мстит Зеленскому. Дуэль Зеленского и Гончаренко. Романтик Кива. В спецвыпуске "Вести с палей": Подарки от Зеленского и освобожденные из Новых Санжар. Мы все умрем: черновчане заставили женщину ехать в больницу из-за коронавируса. В Житомирской области заметили продавца картофеля на Роллс-Ройсе. В Киеве курьеры Glovo доставляют еду прямо на лошадях. Гигантские подснежники из бетона появились на Майдане Независимости. Смотрите видео "Вести.UA" за 7 марта 2020 Смотрите видео "Вести с палей" за 7 марта 2020