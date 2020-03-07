Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 березня – нардеп від ОПЗЖ Рабінович чомусь вирішив перетворити Раду на танцпол і для цього включив трек "Вставай, страна огромная". Всі ці трюки йому потрібні, щоб прикинутися ветераном і отримати бажані грошики від свого господаря на 9 травня. Тепер під будівлею ВРУ у вихідні і свята стоятиме почесна варта Нацгвардії. Щоправда, невідомо навіщо.
Також у випуску
8 негритят Зеленського.
ОПЗЖопівець і коронавірус.
Скільки українців вважають, що Україна повинна забезпечити навчатися російською мовою по всій території країни.
Вдячна Портнову "слуга".
Шмигаль вляпався у мокре питання.
Уряд Гончарука – не найкоротший.
Обурливі результати опитування про гендерну рівність в Україні.
Дубінський зайшов до "друзів"… Коломойського?
Богдан мстить Зеленському.
Дуель Зеленського і Гочаренка.
Романтик Кива.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":