Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 березня – нардеп від ОПЗЖ Рабінович чомусь вирішив перетворити Раду на танцпол і для цього включив трек "Вставай, страна огромная". Всі ці трюки йому потрібні, щоб прикинутися ветераном і отримати бажані грошики від свого господаря на 9 травня. Тепер під будівлею ВРУ у вихідні і свята стоятиме почесна варта Нацгвардії. Щоправда, невідомо навіщо.

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