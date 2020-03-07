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      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді

      -
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 березня – нардеп від ОПЗЖ Рабінович чомусь вирішив перетворити Раду на танцпол і для цього включив трек "Вставай, страна огромная". Всі ці трюки йому потрібні, щоб прикинутися ветераном і отримати бажані грошики від свого господаря на 9 травня. Тепер під будівлею ВРУ у вихідні і свята стоятиме почесна варта Нацгвардії. Щоправда, невідомо навіщо.

      Також у випуску

      8 негритят Зеленського.

      ОПЗЖопівець і коронавірус.

      Скільки українців вважають, що Україна повинна забезпечити навчатися російською мовою по всій території країни.

      Вдячна Портнову "слуга".

      Шмигаль вляпався у мокре питання.

      Уряд Гончарука – не найкоротший.

      Обурливі результати опитування про гендерну рівність в Україні.

      Дубінський зайшов до "друзів"… Коломойського?

      Богдан мстить Зеленському.

      Дуель Зеленського і Гочаренка. 

      Романтик Кива.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Подарунки від Зеленського і звільнені з Нових Санжар.
       
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      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 7 березня 2020
       
      Дивіться відео "Вєсті з палєй" за 7 березня 2020
       
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      Автор: Юрій Гаврищак, Ігор Гаврищак
      Теги: Вадим Рабінович Новини України Вєсті.UA
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