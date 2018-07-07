Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 7.07 – Олег Ляшко не отстает от конкурентов и уже начал озвучивать обещания народу. Среди нового – отменить должность премьер-министра. Предвыборную президентскую кампанию начали уже много политиков, но "Она" самая активная. Юлия Тимошенко и ее новый курс атакуют украинцев отовсюду.

Также в выпуске: "Нож в спину" Порошенко от Яценюка.



Новое оружие Тимошенко – имидж.



Звездная война Гройсмана с контрабандой.



Новая "легендарная" фраза Ильи Киви.