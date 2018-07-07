Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк

Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'АркВести.UA 42 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 7.07 – Олег Ляшко не отстает от конкурентов и уже начал озвучивать обещания народу. Среди нового – отменить должность премьер-министра. Предвыборную президентскую кампанию начали уже много политиков, но "Она" самая активная. Юлия Тимошенко и ее новый курс атакуют украинцев отовсюду.
Также в выпуске:
"Нож в спину" Порошенко от Яценюка.
Новое оружие Тимошенко – имидж.
Звездная война Гройсмана с контрабандой.
Новая "легендарная" фраза Ильи Киви.
Источник: 24 канал
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