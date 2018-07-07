Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк

Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'АркВєсті.UA 95 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 7.07 – Олег Ляшко не відстає від конкурентів і вже почав озвучувати обіцянки народу. Серед нового – скасувати посаду прем'єр-міністра. Передвиборчу президентську кампанію почали вже багато політиків, але "Вона" найактивніше. Юлія Тимошенко і її новий курс атакують українців звідусіль.
Також у випуску:
"Ніж у спину" Порошенку від Яценюка.
Нова зброя Тимошенко – імідж.
Зоряна війна Гройсмана з контрабандою.
Нова "легендарна" фраза Іллі Киви.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі