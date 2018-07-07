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Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк

Вєсті.UA 95 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 7.07 – Олег Ляшко не відстає від конкурентів і вже почав озвучувати обіцянки народу. Серед нового – скасувати посаду прем'єр-міністра. Передвиборчу президентську кампанію почали вже багато політиків, але "Вона" найактивніше. Юлія Тимошенко і її новий курс атакують українців звідусіль.

Також у випуску:

"Ніж у спину" Порошенку від Яценюка.

Нова зброя Тимошенко – імідж.

Зоряна війна Гройсмана з контрабандою.

Нова "легендарна" фраза Іллі Киви.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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