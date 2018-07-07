Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 7.07 – Олег Ляшко не відстає від конкурентів і вже почав озвучувати обіцянки народу. Серед нового – скасувати посаду прем'єр-міністра. Передвиборчу президентську кампанію почали вже багато політиків, але "Вона" найактивніше. Юлія Тимошенко і її новий курс атакують українців звідусіль.

Також у випуску: "Ніж у спину" Порошенку від Яценюка. Нова зброя Тимошенко – імідж. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою. Нова "легендарна" фраза Іллі Киви.