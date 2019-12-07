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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      24 Канал Программы Вести.UA
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Вести.UA. Жир: Райнина отправили на перевоспитание ОПЗЖ. Наркотики для народа от РПЦ

      80 Читати новину українською
      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 декабря – экс-глава Администрации Президента Порошенко Игорь Райнин перешел к ОПЗЖ. Там его ждет жесткое перевоспитание от Шуфрича. В Запорожье задержали попов-наркодилеров. Так, теперь РПЦ расшифровывается как реализаторы прикольных интересностей.

      Также в выпуске:

      Трубу прорвало.

      Трамп пересмотрел "Слугу народа".

      Рекорд кнопкодавства.

      Янукович дает концерт в Украине?

      Не лучший период в жизни Ляшко.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 7 декабря:

       

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины РПЦ Вести.UA
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