Вести.UA. Жир: Райнина отправили на перевоспитание ОПЗЖ. Наркотики для народа от РПЦ
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 декабря – экс-глава Администрации Президента Порошенко Игорь Райнин перешел к ОПЗЖ. Там его ждет жесткое перевоспитание от Шуфрича. В Запорожье задержали попов-наркодилеров. Так, теперь РПЦ расшифровывается как реализаторы прикольных интересностей.
Также в выпуске:
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Трамп пересмотрел "Слугу народа".
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Янукович дает концерт в Украине?
Не лучший период в жизни Ляшко.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 7 декабря:
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