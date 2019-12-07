Вєсті.UA. Жир: Райніна відправили на перевиховання до ОПЗЖ. Наркотики для народу від РПЦ

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 грудня – ексголова Адміністрації Президента Порошенка Ігор Райнін перейшов до ОПЗЖ. Там його чекає жорстке перевиховання від Шуфрича. У Запоріжжі затримали отців-наркодилерів. Тож, тепер РПЦ розшифровується як реалізатори прикольних цікавинок.

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