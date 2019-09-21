Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 21 сентября – похоже, в "Слуге народа" произошел раскол. Народные избранники возмутились из-за законопроекта и сказали, что в Офисе Президента стремятся сделать из них "ручных зверушек". Суеверные люди знают, что стоит остерегаться черных кошек, разбитых зеркал и рассыпанной соли. Но самая верная примета – не стоит ссориться с Коломойским.
Также в выпуске:
Сдать друга-коррупционера.
Дно украинского правосудия.
Попка-дурак Тищенко.
Смотрите "Вести.UA. Жир" за 21 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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