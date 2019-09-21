Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 вересня – схоже, у "Слузі народу" стався розкол. Народні обранці обурилися через законопроєкт і сказали, що в Офісі Президента прагнуть зробити з них "ручних тваринок". Забобонні люди знають, що варто остерігатися чорних котів, розбитих дзеркал і розсипаної солі. Але найпевніша прикмета – не варто сваритися з Коломойським.

Також у випуску: Здати друга-корупціонера. Дно українського правосуддя. Попка-дурак Тищенко. Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 21 вересня 2019 року: