Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 вересня – схоже, у "Слузі народу" стався розкол. Народні обранці обурилися через законопроєкт і сказали, що в Офісі Президента прагнуть зробити з них "ручних тваринок". Забобонні люди знають, що варто остерігатися чорних котів, розбитих дзеркал і розсипаної солі. Але найпевніша прикмета – не варто сваритися з Коломойським.
Також у випуску:
Здати друга-корупціонера.
Дно українського правосуддя.
Попка-дурак Тищенко.
Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 21 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі