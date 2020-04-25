Вести.UA. Жир: Саакашвили готов к бою. Спецоперация Новинского

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 25 апреля – в Украине на ближайшее время людей обеспечили хлебом и зрелищами. Активную роль в этом сценарии играют Арсен Аваков и Михаил Саакашвили, который вернулся после недолгого перерыва. Новинский приехал в Украину, чтобы провести масштабную спецоперацию. Он заразился COVID-19, поделился недугом с Онуфрием, а тот заразил еще десятки украинцев.

Также в выпуске: Аваков играет роль чучела в Верховной Раде. Кумир Азарова – Ленин. В спецвыпуске "Вести с палей": Сельская диджитализация в закарпатье. Автомобильное богослужение в Одессе. Пасхальное чудо во Львове.