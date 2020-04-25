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      Вести.UA. Жир: Саакашвили готов к бою. Спецоперация Новинского

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      Вести.UA.Жир
      Вести.UA.Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 25 апреля – в Украине на ближайшее время людей обеспечили хлебом и зрелищами. Активную роль в этом сценарии играют Арсен Аваков и Михаил Саакашвили, который вернулся после недолгого перерыва. Новинский приехал в Украину, чтобы провести масштабную спецоперацию. Он заразился COVID-19, поделился недугом с Онуфрием, а тот заразил еще десятки украинцев.

      Также в выпуске:

      Аваков играет роль чучела в Верховной Раде.

      Кумир Азарова – Ленин.

      В спецвыпуске "Вести с палей":

      Сельская диджитализация в закарпатье.

      Автомобильное богослужение в Одессе.

      Пасхальное чудо во Львове.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Михаил Саакашвили Вадим Новинский Вести.UA
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