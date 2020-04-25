Вести.UA. Жир: Саакашвили готов к бою. Спецоперация Новинского
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 25 апреля – в Украине на ближайшее время людей обеспечили хлебом и зрелищами. Активную роль в этом сценарии играют Арсен Аваков и Михаил Саакашвили, который вернулся после недолгого перерыва. Новинский приехал в Украину, чтобы провести масштабную спецоперацию. Он заразился COVID-19, поделился недугом с Онуфрием, а тот заразил еще десятки украинцев.
Также в выпуске:
Аваков играет роль чучела в Верховной Раде.
Кумир Азарова – Ленин.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Сельская диджитализация в закарпатье.
Автомобильное богослужение в Одессе.
Пасхальное чудо во Львове.